البنك الدولي يتوقع تأخر الشركات الصغيرة عن سداد مستحقات 6 أشهر

قالت مجموعة مسوح للبنك الدولي، إن تراجع الإيرادات أسفر عن وجود مصاعب مالية لمعظم الشركات بالبلدان النامية، حيث هناك مستحقات متأخرة لدى أكثر من نصف الشركات متناهية الصغر والصغيرة أو من المتوقع أن تتأخر عن سداد ما عليها من مستحقات في الأشهر الستة المقبلة.

وقال تقرير عن المسوح في النشرة الأسبوعية، إنه يزيد احتمال تأخر الشركات في البلدان منخفضة الدخل والبلدان متوسطة الدخل عن سداد ما عليها من مستحقات بأكثر من 50% تقريباً مقارنة بمثيلاتها في البلدان مرتفعة الدخل، مما يؤكد أهمية تقديم الدعم لهذه البلدان.

فعلى سبيل المثال، فإن احتمال تأخر شركة في بنغلاديش أو جنوب أفريقيا عن سداد ما عليها من مستحقات يزيد على ثلاثة أضعاف ما هو عليه في شركة في اليونان أو بولندا.

تفوق الفروق بين الشركات داخل البلد نفسه الفروق فيما بين البلدان. على سبيل المثال، فإن أدنى 10% من الشركات في كوت ديفوار لا تمتلك من النقد سوى ما يكفي لاستمرار عملها 14 يوماً، في حين تتوافر لدى أعلى 10% من الشركات ما يكفي لتغطية ما يصل إلى 112 يوماً من التكاليف. وفي كينيا والسنغال وتنزانيا، تفيد أدنى 10% من الشركات بعدم توّفر نقد في خزينتها، في حين أن يتوّفر لدى أعلى 10% ما يغطي نحو سنة من التكاليف. ويسلط ذلك الضوء على التفاوت الهائل فيما بين الشركات في الحصول على التمويل - واحتمال تجاوز هذه الأزمة.

وكما هو متوقع، تعاني القطاعات الأكثر تضرراً من مشاكل مالية أكبر. ويعاني نحو 62% و56% من الشركات التي تعمل في قطاع الضيافة والمطاعم من وجود متأخرات مستحقة عليها أو من المتوقع أن تتأخر عن سداد ما عليها من مستحقات في الأشهر الستة المقبلة، مقارنة بنسبة 35% و43% من الشركات في قطاعي الخدمات المالية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.