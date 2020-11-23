لجان أسوان تفتح أبوابها لبدء التصويت في جولة إعادة انتخابات النواب

شهدت لجان التصويت في جولة إعادة انتخابات النواب 2020 بمحافظة أسوان، إقبالا محدودا من الناخبين، في الساعات الأولى من فتح الأبواب.

ووجه رجال تأمين اللجان، الناخبين، باتباع الإجراءات الاحترازية قبل الدخول للتصويت، والمتمثلة في ارتداء الكمامة.

وأكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أن المحافظة تقف على مسافة واحدة وبحيادية كاملة من جميع المرشحين دون أي تمييز أو تحيز لمرشح على آخر، حيث يقتصر دور الأجهزة الحكومية على التجهيز والإعداد الجيد للجان الانتخابية والدعم اللوجستي فقط.

وأشار المحافظ إلى تطهير كل اللجان وتركيب بوابات للتعقيم أمامها، علاوة على توفير المطهرات والتشديد على الالتزام بارتداء الكمامات ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

وشدد عطية على ضرورة التنسيق الجيد والتعاون بين كل الجهات المعنية باعتبار ذلك مسؤولية مشتركة لإنجاح سير العملية الانتخابية والظهور بالشكل المشرف والراقي؛ لتحويل ماراثون انتخابات مجلس النواب إلى عرس ديمقراطي كما حدث في الجولة الأولى من تنظيم جيد وتذليل العقبات.

يذكر أن الانتخابات تجرى داخل 373 لجنة فرعية لاستقبال نحو مليون و39 ألفا و51 ناخبًا وناخبة، وينافس 10 مرشحين على 5 مقاعد.