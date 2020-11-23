اليابان تسجل 2162 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة اليابانية تسجيل 2162 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و7 حالات وفاة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الإثنين أن هذا هو اليوم الخامس على التوالي الذي تسجل فيه السلطات اليابانية أكثر من ألفي حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأضافت الشبكة الأمريكية أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في اليابان بلغت 133 ألفا و70 حالة، في حين بلغ إجمالي الوفيات 1994 حالة.

يذكر أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.