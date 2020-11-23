ضبط المتهم بانتحال صفة موظف بالشهر العقاري في الإسكندرية

تمكن ضباط مباحث الأموال العامة في الإسكندرية، من ضبط شخص عاطل؛ لاتهامه بانتحال صفة موظف حكومي، بمصلحة الشهر العقاري، وقيامه بممارسة النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء منهم على أموالهم، في نطاق دائرة قسم شرطة محرم بك.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء سامي عبد الرازق غنيم، إخطارًا من مباحث الأموال العامة، يفيد قيام شخص، عاطل، "له معلومات جنائية"، بممارسة نشاطًا واسع النطاق في مجال النصب والاحتيال على المواطنين، المترددين على مكاتب الشهر العقاري.

وجاء بتحريات المباحث، زعم المتهم بأنه موظف في مصلحة الشهر العقاري، ولديه قدرة على إنهاء مصالح المواطنين والإجراءات الخاصة بهم، لدى جهة عمله، من خلال إيهامهم بقوة موقعه الوظيفي والاستيلاء منهم على مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، تم عمل كمين له، وأمكن ضبطه حال تواجده أمام أحد مكاتب الشهر العقاري والتوثيق، في منطقة محرم بكوسط الإسكندرية، وبحوزته مبلغ مالي.

ووفقا لبيان أمني، اليوم الاثنين، فإنه وبمواجهة المقبوض عليه، أقر بارتكابه الواقعة، وأن المبلغ المضبوط بحوزته من حصيلة نشاطه، فتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، لتباشر التحقيق.