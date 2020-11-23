استطلاع: البولنديون ما زالوا متحمسين للاتحاد الأوروبي رغم الجدل بشأن الميزانية

أظهر استطلاع نشر اليوم الاثنين أن البولنديين ما زالوا متحمسين بشأن عضوية بلادهم في الاتحاد الأوروبي، حيث أيدها أكثر من 81% ممن شملهم الاستطلاع، لكنهم مترددون في السماح لدول أخرى بالتأثير في قضايا سيادة القانون المثيرة للجدل في بولندا.

ويأتي الاستطلاع، الذي أجراه مركز "IBRiS" لصالح صحيفة رزيتش بوسبوليتا، وهي صحيفة يومية رائدة، بعد أن عرقلت بولندا والمجر محادثات ميزانية الاتحاد الأوروبي بسبب ما اعتبرته الدولتان تدخلا من الاتحاد الأوروبي بشأن سيادة القانون المحلية.

لا يخشى البولنديون أن يؤدي استخدام حق النقض (فيتو) ضد الميزانية إلى خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي، وهي رواية موجودة في معسكر المعارضة في البلاد. ويعتقد 21% فقط من البولنديين أن هذا يمكن أن يحدث.

وردد مسؤول حكومي هذا الشعور اليوم الاثنين، حيث قال نائب وزير الخارجية شيمون شينكوفسكي فيل سيك في تعليقات إذاعية: "نحن لا نخطط لخروج بولندا من الاتحاد الأوروبي. الحديث عن بوليكست هو خيال سياسي".

ومع ذلك، فإن الخسارة المحتملة لأموال الاتحاد الأوروبي الناتجة عن الفيتو هي مصدر قلق أكثر شيوعا - ويخشى أكثر من 41% من البولنديين هذا التطور.

وفي حين أن البولنديين يؤيدون الاتحاد الأوروبي إلى حد كبير، إلا أنهم لا يريدون أن تقرر الدول الأخرى ما إذا كانت الدولة ملتزمة بسيادة القانون أم لا: وأعرب أكثر من 58% من المشاركين في الاستطلاع عن رغبتهم في عدم منح دول أخرى هذا الحق.

ومع ذلك، قال ما يزيد قليلا على 50% ممن شملهم الاستطلاع إنهم يمكن أن يمنحوا هذا الحق لمحكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، ومقرها في لوكسمبرج.

وشارك نحو 1100 شخص في الاستطلاع الذي أجري في 20 و21 نوفمبر.