«وزارة قطاع الأعمال» تكشف عن مشروعاتها للتحول الرقمي بمعرض «Cairo ICT»

تكشف بيانات وزارة قطاع الاعمال، عن عن قيام الشركة القابضة للنقل البحري والبري، التابعة لها بتطوير ورقمنة تشغيل الأتوبيسات.

و يتم عرض منظومات غرفة العمليات والسيطرة (الحجز المركزي - متابعة الكاميرات - تتبع التحركات)، وكذلك تطبيقات الحجز عبر الصفحة الرسمية للشركة وعلى الهاتف المحمول، وجهاز الحجز الآلي للعملاء بالمحطات الرئيسية، و"تابلت" الحجز من خلال سائق الأتوبيس.

و تعرض الوزارة، لهذا التطوير خلال المعرض اي سي تي، كما تعرض خطتها لتوفير سلسلة متكاملة من الخدمات لزيادة الصادرات المصرية (الترويج والوساطة - النقل - الخدمات اللوجستية)، وذلك من خلال شركة النصر للتصدير والاستيراد والتعاون مع شركة الملاحة الوطنية ، إلى جانب تطوير كتالوج الكترونى للمنتجات المصرية القابلة للتصدير واحتياجات المنتجين من المواد الخام.