تيسلا تواجه دعوى قضائية بتهمة إخفاء عيوب في نظام التعليق

تواجه شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكي تيسلا دعوى قضائية أمام محكمة شمال كاليفورنيا الجزئية بتهمة إخفاء معلومات بشان عيوب في نظام التعليق بسياراتها من طرازي موديل إس وموديل إكس التي تمم إنتاجها خلال الفترة من 17 سبتمبر 2013 إلى 15 أكتوبر 2018 مما يزيد مخاطر حدوث تصادم.



وبحسب الدعوى الجماعية لعدد كبير من أصحاب السيارات فإن الشركة بذلت جهودا لإخفاء معرفتها بوجود الخلل من خلال تقديم أسباب غير صحيحة لسقوط الأجزاء المعيبة من نظام التعليق بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.



من ناحية أخرى كشف موقع إلكتريك المتخصص في موضوعات التكنولوجيا عن قيام شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية بإضافة طبقات حماية إضافية إلى نظام تأمين شبكة معلوماتها بعد نجاح أحد القراصنة في اختراق نظامها.



في الوقت نفسه نقل الموقع عن مخترق شبكة تيسلا قوله إن الشركة الأمريكية أعلنت تحديث برامجها بسبب عملية القرصنة خلال الأسبوع الحالي.