قاموس أكسفورد يعجز عن اختيار كلمة عام 2020

لم يستطع القائمون على أكبر قاموس شامل للغة الإنجليزية، وهو قاموس أكسفورد، اختيار كلمة عام 2020.



وذكرت جامعة إكسفورد، وهي الناشر للقاموس، في بيان اليوم الاثنين "كل عام تعكس كلمة العام التي يختارها إكسفورد الاتجاهات أو المزاج أو القضايا التي شغلت العالم على مدار الـ 12 شهرا الماضية".



وأضاف البيان "لكن في عام 2020 ، تماما مثل حياتنا اليومية، شهدت اللغة الانجليزية تغييرا هائلا لكي تتلائم مع الأحداث السريعة والمتعاقبة في العالم".



وبدلا من ذلك اختار إكسفورد تقريرا جديدا للغة تحت عنوان "كلمات لعام غير مسبوق".



وتتضمن القائمة التطورات التي شهدها العام حسب تسلسلها التاريخي بدءا من "bush fires" أي حرائق الغابات التي اجتاحت أستراليا ، ثم كلمة impeachment"ومعناها إجراءات عزل الرئيس و كلمة aquittal ومعناها تبرئة وهي كلمات شاعت إبان مواجهة دونالد ترامب معركة قانونية في الكونجرس من أجل عزله.



واحتوت القائمة على الكثير من الكلمات التي ترددت على خلفية وباء فيروس كورونا.



وعلى العكس من ذلك شهد مصطلح Brexit أي الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي تراجعا في الاستعمال بنسبة 80 في المئة في عام 2020 حسبما يقول خبراء اللغة.