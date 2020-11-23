المحكمة العليا في الهند تنتقد حكومات الولايات بسبب زيادة حالات الإصابة بكورونا

انتقدت المحكمة العليا في الهند، اليوم الاثنين، الحكومات الإقليمية بما في ذلك نيودلهي؛ بسبب زيادة حالات الإصابة بمرض "كوفيد-19"، وحذرت من أن الوضع قد يزداد سوءا إذا لم تتعامل السلطات بصورة فعالة مع الوباء.

وطلبت المحكمة التي نظرت في القضية بنفسها، تقارير بشأن الوضع الحالي، من نيودلهي وجوجارات ومهاراشترا وآسام، التي سجلت ارتفاعا في أعداد الحالات، فيما يتعلق بإدارة شؤون المرضى والخطوات التي تم اتخاذها لتخفيف الوضع الحالي.

ونقلت محطة "نيودلهي تي في"، عن هيئة المحكمة التي تضم ثلاثة قضاة القول: "نسمع عن حدوث ارتفاع كبير في أعداد الحالات خلال الشهر الحالي.. نريد أحدث تقارير للوضع الحالي من جميع الولايات.. قد يحدث ما هو اسوأ من ذلك في ديسمبر إذا لم تكن الولايات مستعدة بشكل جيد".

ويشعر القضاة بقلق خاص تجاه دلهي، التي تصدرت أعداد الإصابات والوفيات في الهند.

يذكر أن الدولة الواقعة في جنوب آسيا أعلنت عن تسجيل 44 ألفا و59 حالة إصابة و551 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، بحسب ما ذكرته وزارة الصحة الاتحادية.

وتحتل الهند، حاليا المرتبة الثانية بين دول العالم الاكثر تضررا من الوباء بعد الولايات المتحدة، بتسجيلها أكثر من 1. 9 مليون حالة إصابة، و133 ألفا و738 حالة وفاة.

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