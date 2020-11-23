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كلوب: مسحة صلاح سلبية وسيتدرب معنا غدا

علاء العزب
نشر في: الإثنين 23 نوفمبر 2020 - 12:44 ص | آخر تحديث: الإثنين 23 نوفمبر 2020 - 12:44 ص

أكد يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، أن عينة محمد صلاح لفيروس كورونا جاءت سلبية.

وقال كلوب عقب مباراة ليستر سيتي اليوم الأحد، حول مسحة صلاح: "نعم سلبية صلاح سلبية اليوم".

وأضاف كلوب: "صلاح طبيعي جدا في جميع الاختبارات التي خضع لها".

وتابع المدرب الألماني: "الآن سيتدرب معنا غدا لا أعلم شيئا عن الاختبار الذي سيخضع له من قبل رابطة الدوري الإنجليزي".

وأتم: "غدا سيخضع لفحص آخر من قبل الاتحاد الأوروبي قبل مباراة دوري الأبطال أمام أتلانتا".

ومن المقرر أن يلتقي ليفربول مع أتلانتا يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

 


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