افتتحت دولة بولندا، أعمق مسبح غوص في العالم بعمق 45.5 متر وبتكلفة 10.5 مليون دولار متر، وأسمته بالبقعة العميقة وذلك وسط تخوف العالم من اشتداد الموجة الثانية من جائحة كورونا وإغلاق الكثير من الأنشطة السياحية.

ويقول ميكول براسزينسكي، مدير الفندق ومحترف الغوص القديم لفرانس برس، إن ذلك أعمق المسابح في العالم رغم أن من يحمل الرقم لدى موسوعة جينس هو مسبح مونتغراتو الإيطالي بعمق 42 مترا.

وتبلغ سعة المسبح 8000 متر مكعب من المياه أي ما يعادل 20 ضعف سعة مسابح الغوص التقليدية، بينما تم تعزيز بناء المسبح بالكهوف والحطام الصناعي لمحاكاة قاع البحر العادي ما تكلف 5000 من الخرسانة لبنائه.

ويتم العمل على فتح غرف فندقية للمتفرجين الذين بوسعهم مشاهدة الغواصين على عمق 5 أمتار من غرفهم.

ويقول برزميلاو مدرب الغوص، إن المسبح ليس فيه أسماك ضخمة كما هو الحال في البحر ولكنه بيئة آمنة للتدرب على الغوص أي إنه بمثابة صف التمهيدي للغواصين المبتدئين.

وقد لا يستمر تفرد المسبح البولندي طويلا بعمقه الكبير إذ تستعد دولة بريطانيا لافتتاح مسبح أبيس الأزرق بعمق 50 مترا العام القادم.