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رئيس جامعة طنطا يهنئ عميد طب الأسنان الجديد

علاء شبل
نشر في: الإثنين 23 نوفمبر 2020 - 5:29 م | آخر تحديث: الإثنين 23 نوفمبر 2020 - 5:29 م

وجه الدكتور عماد عتمان، القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا، التهنئة للدكتور حاتم السيد أمين، بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتعيينه عميدًا لكلية طب الأسنان، وتسليمه صورة من القرار.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس جامعة طنطا، اليوم الاثنين، الدكتور حاتم أمين، بمكتبه بمقر إدارة الجامعة، متمنياً له التوفيق في المسئولية الجديدة التي تولاها، والمساهمة في تطوير الكلية والتعاون مع زملائه والعمل بروح الفريق الوحيد للصالح العام.

كما وجه رئيس جامعة طنطا، الشكر للدكتورة عبير داج، التي تولت القيام بأعمال عميد الكلية الفترة الماضية، على مجهوداتها فى خدمة الكلية.

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