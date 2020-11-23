القومي للمرأة بالمنيا يشكل غرفة عمليات لمتابعة انتخابات النواب

أعلنت الدكتورة منال أبو سمرة مقررة فرع المجلس بالمنيا، أن الفرع تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، شكل غرفة عمليات لمتابعة فعاليات جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2020 بمقر فرع المجلس، وبحضور أحمد ثابت عضو الفرع، وإسلام فرغلي محامي الفرع ومسئول مكتب الشكاوى لمتابعة سير العملية الانتخابية، وتمكين المرأة من التصويت والمشاركة الفعالة.



وأضافت أنه يتم المتابعة من خلال أعضاء الفرع والرائدات الريفيات والمتطوعات في مراكز المنيا؛ لرصد المشكلات التي تحول دون تمكين سيدات المحافظة اللاتي لهن حق الإنتخاب من الإدلاء بأصواتهن وممارسة حقوقهن السياسية.



كما تتواصل الغرفة مع غرفة عمليات المحافظة أولا بأول؛ لتذليل العقبات وحل مشكلات السيدات فور رصدها سواء من خلال المرور على اللجان أو ما يرصده مكتب شكاوي المرأة على الخط 15115.



هذا وقد أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، انتظام التصويت في اليوم الأول لانتخابات الإعادة لمجلس النواب، في اللجان البالغ عددها 474 مركزا انتخابيا و1021 لجنة فرعية، تستقبل 3 ملايين و236 ألف ناخب؛ للإدلاء بأصواتهم في جميع مراكز المحافظة.