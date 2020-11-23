باكستان تغلق المؤسسات التعليمية في ظل ارتفاع حالات الإصابة بكورونا

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أعلن وزير التعليم الباكستاني شفقت محمود، اليوم الاثنين، إغلاق المؤسسات التعليمية في أنحاء البلاد ابتداء من 26 نوفمبر الجاري حتى الثامن من يناير المقبل في ظل ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وكان مؤتمر لمسؤولي قطاع التعليم، قد اقترح إغلاق المؤسسات التعليمية لمدة شهر بسبب تفشي فيروس كورونا، بحسب ما ذكرته صحيفة نيشن الباكستانية.

وقال محمود، إن المؤسسات التعليمية سوف تغلق من 26 نوفمبر الجاري حتى 24 ديسمبر المقبل بسبب ارتفاع حالات الاصابة بفيروس كورونا.

وأضاف أنه سوف يتم تحويل الدراسة إلى التعليم عن بعد.

وأضاف الوزير، أن المؤسسات التعليمية سوف تغلق مجددا من 25 ديسمبر حتى العاشر من يناير المقبلين بسبب عطلة الشتاء.