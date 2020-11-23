 الهند تعتزم وقف جلسات البرلمان في الشتاء بسبب ارتفاع إصابات كورونا - بوابة الشروق
الإثنين 23 نوفمبر 2020 6:31 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من سيفوز في النهائي التاريخي لدوري أبطال أفريقيا يوم الجمعة؟
النتـائـج تصويت

الهند تعتزم وقف جلسات البرلمان في الشتاء بسبب ارتفاع إصابات كورونا

البرلمان الهندي - ارشيفية
البرلمان الهندي - ارشيفية
نيودلهي - أ ش أ
نشر في: الإثنين 23 نوفمبر 2020 - 5:55 م | آخر تحديث: الإثنين 23 نوفمبر 2020 - 5:55 م
أعلنت الهند اعتزامها وقف جلسات البرلمان في فصل الشتاء بسبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وقال مسؤول حكومي مطلع - حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - إن: "الحكومة ستجري مشاورات مع جميع الأحزاب السياسية وتجعل الدورة الشتوية للبرلمان مع جلسة ميزانية العام المقبل"، مضيفا: "أنه عادة ما تبدأ جلسة البرلمان الهندي الخاصة بالموازنة في نهاية شهر يناير".

وكانت وزارة الصحة‭‭‭ ‬‬‬الهندية أعلنت في وقت سابق اليوم عن تسجيل 44 ألفا و 59 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة إلى 9.14 مليون حالة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك