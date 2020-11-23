ارتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم إلى 58 مليونا و766 ألفا و731 حالة، حتى اليوم الاثنين ، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.



وبلغت حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيروس مليون و390 ألفا و3 حالات.



وكانت البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أظهرت أن إجمالي الإصابات وصل إلى 58 مليونا و 649 ألف حالة.



كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين تجاوز 48ر37 مليون، بينما تجاوز عدد الوفيات المليون و388 ألف حالة.



وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وإسبانيا والمملكة المتحدة وإيطاليا والأرجنتين وكولومبيا والمكسيك وبيرو وألمانيا وبولندا وإيران.



كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.



وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.