الكويت تدين وتستنكر بشدة الهجوم الإرهابي بالعراق

أعرب مجلس الوزراء الكويتي عن إدانة واستنكار الكويت الشديدين للهجوم الإرهابي الذي وقع في محافظة صلاح الدين العراقية، وأدى إلى مقتل وإصابة عدد من الأبرياء.



وأكد (الوزراء) الكويتي، في بيان عقب اجتماعه الأسبوعي اليوم الاثنين، والذي عقد عبر الاتصال المرئي برئاسة رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، تضامن الكويت مع العراق، وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.



كما تقدم مجلس الوزراء الكويتي بخالص التعازي وصادق المواساة إلى أسر الضحايا، متمنيا في الوقت نفسه الشفاء العاجل للمصابين.