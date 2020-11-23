مقتل قيادي بالمعارضة السورية بانفجار بمحافظة إدلب

لقى قيادي في المعارضة السورية حتفه مساء اليوم الأحد، في انفجار عبوة ناسفة زرعت في سيارته في محافظة ادلب شمال غرب سورية.

وقال مصدر في المعارضة السورية لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. ا) " قتل مساء اليوم الأحد، القيادي في فيلق الشام ابو عبدو الأخي في انفجار عبوة ناسفة زرعت في سيارته في بلدة كفر تخاريم شمال محافظة ادلب ".

وأكد المصدر،الذي رفض الكشف عن هويته، أن "عناصر فيلق الشام والجهاز الأمني باشروا في نشر حواجز في المنطقة للبحث عن الاشخاص الذين يقفون وراء عملية التفجير".

وتشهد محافظة ادلب حوادث يومية باستهداف عناصر في المعارضة السورية وأخرى جهادية من قبل طائرات تابعة للتحالف الدولي ومسلحين مجهولين.

وتعرض فيلق الشام الذي يعتبر أبرز فصائل الجبهة الوطنية للتحرير المعارضة لاستهداف كبير من قبل طائرات حربية روسية في محافظة ادلب نهاية الشهر الماضي ما أسفر عن سقوط أكثر من مئة شخص بين قتيل وجريح.