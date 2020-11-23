في عامه السادس والتسعين، تسلم جوزيبي باتيرنو شهادته الجامعية، بعد سنوات طويلة من حلمه بالحصول عليها منذ سنوات، وصادف عام تخرجه وجود وباء كورونا الذي اضطره للبقاء في المنزل طول الوقت، خوفا من الإصابة.

نشأ باتيرنو في أسرة فقيرة في مدينة صقلية، في السنوات التي سبقت الكساد العظيم، أكبر وأشهر الأزمات الاقتصادية في القرن العشرين، ولم يتلق سوى التعليم الأساسي عندما كان طفلا، والتحق بالبحرية وخدم خلال الحرب العالمية الثانية، قبل أن ينتقل للعمل في السكك الحديدية، وتزوج وأنجب طفلين، وظل حلم المرحلة الجامعية معلقا كل هذه السنوات.

قرر الالتحاق بالجامعة ودراسة التاريخ والفلسفة، في عام 2017، وأصبح الأول على دفعته مع مرتبة الشرف الأولى، وتلقى تهنئة من مستشار جامعة باليرمو، فابريزيو ميكاري، وقال باتيرنو لـ"رويترز": "لقد فهمت أن الوقت قد تأخر قليلا للحصول على شهادة لمدة ثلاث سنوات، لكنني قلت لنفسي دعونا نرى ما إذا كان بإمكاني القيام بذلك، وفعلتها".

وكان السبب الرئيسي في عدم تركيزه مع الدراسة وقت شبابه، هو تفكير المجتمع وقتها الذي كان يركز على إعادة البناء بعد الحرب، وكان العمل والأسرة من الأولويات، لكن باترنو أراد التعلم وتخرج من المدرسة الثانوية في سن 31 فيما بعد، وكان دائمًا لديه رغبة في الاستمرار، وقال: "المعرفة مثل الحقيبة التي أحملها معي، إنها كنز".

ودون باتيرنو مقالاته على الآلة الكاتبة اليدوية التي قدمتها له والدته عندما تقاعد من السكك الحديدية في عام 1984، وتجنب استخدام جوجل لصالح الكتب المطبوعة التي يحبها جدا، ولذلك كان منزعجا إلى حد ما من جلسات الفيديو التي حلت محل التدريس في الفصول الدراسية أثناء إغلاق الفيروس.

أما بالنسبة لما يخطط للقيام به بعد ذلك، قال إنه لن يتوقف بعد تخرجه، بل سيكمل طريقه نحو المعرفة، وأضاف: "مشروعي للمستقبل هو تكريس نفسي للكتابة أريد مراجعة جميع النصوص التي لم تتح لي الفرصة لاستكشافها، هذا هو هدفي ".