التصديري للصناعات الهندسية يدعم مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة بالمعارض الخارجية

أعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية أنه سيتم دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة بالقطاع لمساعدتها للاشتراك في المعارض الدولية من خلال تحمل تكاليف نحو من 70 إلى 80% من تكاليف الاشتراك وذلك في إطار استراتيجية المجلس لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومساعدتها على النهوض ودخول سوق التصدير.

وأوضح المجلس في بيان اليوم أنه سيتم دعم البعثات التجارية للخارج للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 50% لزيادة تواجد شركات الشركات خارجيا، ومعرفة احتياجات هذه الدول تمهيدا لزيادة الصفقات التصديرية.

وقال رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية شريف الصياد إن المجلس أجرى عددا من الدراسات حول عدد من الأسواق، سيتم اتاحتها بالمجان للشركات الصغيرة والمتوسطة، حول كيفية اختراقها والدخول بالمنتجات المصرية لها، وكذلك إتاحة كافة المعلومات عن الأسواق المستهدفة، واحتياجات هذه الأسواق من المنتجات.

وأشار إلى أن المجلس يجري حاليا تنفيذ مشروع لتأهيل 30 شركة لسوق التصدير بالتنسيق وبتمويل من البنك المركزي المصري، ضمن مبادرة رواد النيل، لافتا إلى استمرار العمل على كافة المشاريع التي تهدف للنهوض وتقوية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتنفيذ خطة الدولة للنهوض بالصناعات الهندسية الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح رئيس المجلس التصديري، أن المجلس انتهي من مشروع مع الاتحاد الأوروبي لتدريب 26 شركة على تسويق المنتجات دوليا، وكذلك آليات الاشتراك في المعارض الخارجية، وطرق تطوير الإنتاج، ودراسة احتياجات دول الاتحاد الأوروبي من المنتجات الهندسية، لافتا إلى أنه تم تحديد 254 مشتري أوروبي، وعمل ربط لهذه الشركات مع المشترين ضمن وسائل دخول هذه الشركات لأسواق الاتحاد الأوروبي، وهو البرنامج الذى تم الانتهاء منه في يوليو 2020.

من جانبها، أوضحت المدير التنفيذي للمجلس مي حلمي أن المجلس يسعى إلى توفير دراسات وتقارير عن أفضل ممارسات للتصدير ونقل التكنولوجيا الحديثة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك إتاحة الأفكار المبتكرة التي يمكن أن تقوم الشركات بتطبيقها للنهوض بالانتاج وهو ما سينعكس على معدلات التصدير.