الفاو: المزارعون الصغار في الشرق الأدنى يوفرون 80% من غذاء العالم

قالت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، إن المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة في منطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا ينتجون 80% من غذاء العالم، كما أنهم المحرك الأساسي للتنمية المستدامة، بحسب بيانات صادرة اليوم عن المنظمة.

ودول الشرق الأدنى أو الشرق القريب مصطلح يستخدمه علماء الآثار والجغرافيا والتاريخ، ليشير إلى منطقة الأناضول (تركيا الحالية)، والهلال الخصيب الذي ينقسم بدوره إلى بلاد الشام وتشمل الآن الأردن وسوريا ولبنان وفلسطين وبلاد الرافدين، وهي العراق وشرق سوريا حالياً، ومصر.

وكان تقرير للفاو صدر في مايو الماضي، قال إن مستوى توفر الغذاء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مُرضٍ بشكل عام في معظم بلدان المنطقة، ولكن بعضها لا يزال عرضة للمخاطر المتعددة الناجمة عن كوفيد-19.

وحسب التقرير الذي جاء بعنوان "كوفيد-19 وآثاره على الأمن الغذائي في منطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا: كيف تكون الاستجابة"، يعيش في الدول العربية 55 مليون جائع بالفعل، ولا يزال النزاع هو المحرك الرئيسي للجوع في جميع أنحاء المنطقة، إذ يعيش أكثر من 40 مليون من هؤلاء الجياع في بلدان النزاع، مقارنة بحوالي 14 مليون شخص جائع يعيشون في بلدان لا تعاني من النزاع. وهناك مخاوف من أن تؤدي جائحة كوفيد-19 إلى تفاقم الوضع في المنطقة، مع تدهور الاقتصادات وفقدان الوظائف وتعطل الأسواق.