ولاية فلوريدا الأمريكية تسجل أكثر من 53 ألف إصابة جديدة بكورونا خلال 7 أيام

سجلت السلطات في ولاية "فلوريدا" الأمريكية أكثر من 53 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأيام السبعة الماضية.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الإثنين أن عدد الحالات الأسبوعية قد تضاعف ثلاث مرات في "فلوريدا" منذ أن أعلن حاكمها رون ديسانتيس فتح الولاية في أواخر شهر سبتمبر الماضي.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.