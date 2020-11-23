إطلاق عقد الأمم المتحدة للزراعة الأسرية في الشرق الأدنى وشمال إفريقيا غدا

تطلق منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (المنظمة)، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، ومنتدى الريف العالمي، وعدد من الشركاء الرئيسيين، رسميًا، عقد الأمم المتحدة للزراعة الأسرية وخطة العمل العالمية لتعزيز دعم الأسر الزراعية في الشرق الأدنى وشمال إفريقيا.

ويهدف عقد الأسر الزراعية إلى خلق بيئة مواتية لتعزيز مكانة الزراعة الأسرية وتزيد من مساهمات الأسر الزراعية في الأمن الغذائي والتغذوي العالمي إلى حدها الأقصى.

وستوفر الفعالية إرشادات مفصلة للمجتمع الإقليمي حول الخطوات الجماعية والمتسقة التي يمكن اتخاذها حتى العام 2028. وستسلط الضوء على ضرورة القيام بعدة أمور من بينها زيادة وصول الأسر الزراعية إلى الموارد الطبيعية والأسواق والحصول على التدريب وفرص توليد الدخل.