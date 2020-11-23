ينطلق اليوم على منصة «نتفليكس - Netflix» العالمية، العرض الأول للفيلم الوثائقي «في حيرة - In Wonder»، وهو عن المغني الكندي «شون مينديز - Shawn Mendes» المرشح لجائزة جرامي والحاصل على عدة أسطوانات بلاتينية، وذلك بالتزامن مع طرح أغنية «Wonder»، وهي الأغنية الأساسية لألبوم «شون مينديز» القادم الذي يحمل نفس الاسم.

ويعد «في حيرة»، هو الفيلم الطويل الأول لمخرج الكليبات الشهير «جرانت سينجر - Grant Singer»، والذي عمل من قبل مع (The Weekend, Lorde, Sam Smith)، وقد تم اختيار الفيلم للعرض ضمن الفعالية الخاصة لمهرجان تورنتو السينمائي الدولي TIFF.

ويستعرض فيلم «في حيرة» لمحات من حياة «شون مينديز»، ويسرد السنوات القليلة السابقة لشهرته ورحلته، وقام بالإنتاج التنفيذي للفيلم كل من أندرو جيرتلر، شون مينديز، وبين وينستون، وأنتجه سول جيرماين عضو اتحاد المنتجين الأمريكيين، وجيمس هايجوود.

وكان عقد كل من شون مينديز، المغني ومؤلف الأغاني المرشح لجائزة جرامي والحاصل على عدة أسطوانات بلاتينية، ومديره لمدة طويلة أندرو جيرتلر، شراكة مع «نتفليكس» لإصدار فيلم «In Wonder» عالميا في 23 نوفمبر، لينضم إلى قائمة متنامية من الأفلام الوثائقية في «نتفليكس» التي تركز على عالم الموسيقى مثل: «Miss Americana»، و«Homecoming: A Film By Beyoncé»، و«The Black Godfather»، و«Gaga: Five Foot Two»، و«Quincy»، ومؤخراً «Blackpink: Light Up the Sky».

كذلك أعلن شون مينديز، بالتعاون مع مؤسسته الخيرية (Shawn Mendes Foundation SMF)، مؤخراً عن جائزة سنوية رسمية جديدة في مهرجان تورنتو للأفلام السينمائية، والتي ستمنح لصانع أفلام شاب أو صاعد لتميزه في صنع فيلم يركز على قضايا عالمية مهمة بالنسبة لشباب اليوم، حيث تسعى SMF إلى إلهام جماهير شون، وهم شباب اليوم، كي يعرفوا المزيد حول القضايا التي يحملون شغفاً تجاهها، ودعمهم في توظيف صوتهم لإحداث التغيير في العالم عبر أخذ زمام المبادرة والعطاء. وفي إطار مهمتها المستمرة، تقدم المؤسسة الموارد والدعم الدائمين لتضخيم أصوات، ورسائل، ومنصات القادة الشباب الذين يدفعون نحو إحداث التغيير الإيجابي.