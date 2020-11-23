قدر العلماء أن الخسائر السنوية المتوقعة من جراء وقوع جائحة أنفلونزا ستكون حوالي 500 مليار دولار أو ما يصل إلى 0.6% من الدخل العالمي سنوياً؛ وهو تقدير مشابه لتقديرات الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ للخسائر الناجمة عن ظاهرة الاحتباس الحراري.

وقال مارتن فان نيوكوب، مدير الممارسة الزراعية العالمية، في مدونة بنشرة البنك الدولي الأسبوعية، إنه في عالم تسوده العولمة، فحتى هذه التقديرات تبدو متحفظة الآن. ولقد حدد منهاج عمل جائحة كورونا الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي مؤخراً تكلفة مكافحة فيروس كورونا بنحو 500 ضعف تكلفة تدابير الوقاية من الجائحة. بينما يقدر البعض أنه بالإمكان تكبد الاقتصاد العالمي لخسائر قد تصل إلى 21 تريليون دولار خلال عام 2020 بمفرده.

وإذا كانت التكاليف الباهظة لـفيروس كورونا تستحوذ على الانتباه أكثر من تكاليف الجوائح السابقة ذات الطبيعة حيوانية المنشأ مثل أنفلونزا الخنازير عام 2009 وأنفلونزا الطيور عام 2004 وحتى السارس (الذي نعتقد أنه نشأ من الخفافيش)، فهذا لا يعني بالضرورة أن أصحاب القرار لديهم حالياً ما يحفزهم أو يدفعهم للعمل. فدائماً ما تكون الاستجابة للأزمات أكثر إلحاحاً من الوقاية وخاصةً في الوقت الذي لا تزال فيه القدرات الطبية في العالم واقعة تحت هجوم شامل.

ونادراً ما تتم مكافأة القادة على تجنب الأحداث الكارثية: ربما كان العالم في الواقع قد خالجه شعور بالسكينة والاطمئنان بعد الخطوات الأولى الناجحة للسيطرة على أنفلونزا الطيور في 2005/2006، حيث لم يستمر دعم مكافحة الأمراض الحيوانية المنشأ والتأهب لمواجهة الجوائح. وتوقف البنك الدولي عن المتابعة والإبلاغ عن محفظته الخاصة بمشروعات مكافحة أنفلونزا الطيور والوقاية منها في عام 2010 وتوقفت التمويلات الجديدة للعمليات إلى حد كبير.