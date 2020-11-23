تركي آل الشيخ ينعى طارق عاكف: كلمتني من أسبوعين ولم أعرف أنه الاتصال الأخير

نعى المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة الترفيهية في المملكة العربية السعودية والشاعر الغنائي، الموسيقار والموزع الموسيقي طارق عاكف، الذي توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم عن عمر ناهز الـ60 عاما.

وكتب تركي آل الشيخ، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: «رحمك الله يا طارق.. كلمتني تطمن علي من أسبوعين، ولم أعرف أنه الاتصال الأخير.. فلتة موسيقية عربية نفتقدها اليوم».

ونشر تركي آل الشيخ فيديو أثناء تكريم طارق عاكف بموسم الرياض، معلقا: «كنت سعيد بتكريم طارق عاكف رحمه الله في موسم الرياض، ولم أكن أعرف أنه اللقاء الأخير، وأشكر عبادي وأمير عبدالمجيد اللي سمحوا لي بهذه الفرصة».

وتوفي في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، الموسيقار والموزع الموسيقي طارق عاكف، عن عمر ناهز الـ60 عاما.

وأعلنت الخبر الفنانة الإماراتية أحلام، عبر حسابها الشخصي على موقع «تويتر»، حيث كتبت: «‏انتقل إلى رحمة الله الموزع الكبير الأستاذ طارق عاكف، لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم ارحمه واغفر الله واسكنه فسيح جناتك».

يذكر أن طارق عاكف ولد في 28 نوفمبر 1960، وتعاون مع كبار رموز الأغنية العربية مثل راغب علامة وماجدة الرومي ومحمد عبده ووردة الجزائرية وسميرة سعيد وطلال مداح وأبو بكر سالم وعاصي الحلاني ورابح صقر ولطيفة وأحلام.