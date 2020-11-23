طبيب روسي: إصابات كورونا في البلاد ستنخفض فقط بعد إصابة ما بين 60 و70% من السكان

قال طبيب المناعة الروسي المتخصص في حالات العدوى الخطيرة فلاديسلاف زيمشوجوف إن ارتفاع عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد في روسيا سينخفض فقط بعد إصابة ما بين 60 و70 بالمئة من السكان.

وقال زيمشوجوف - في تصريح صحفي لوكالة أنباء "سبوتنيك"- " لا يمكن لجميع تدابير الحجر الصحي أو الإجراءات التقييدية إلا أن تتباطأ لتقليل العبء على نظام الرعاية الصحية، حتى يكون بالإمكان توفير الأجهزة للجميع والأدوية والأطباء والأسرة".

وشدد على أهمية الاسترشاد بعدد الوفيات، قائلا "ارتفاع عدد الوفيات يدل على أن العبء على نظام الرعاية الصحية أكثر من استطاعته.. إذا كانت التقلبات في الوفيات لا تزيد على 10 زائد أو ناقص يوميا، فإن كل شيء يسير على ما يرام"، مؤكدا أن التطعيم سيساعد في تسريع تكوين الطبقة المناعية لدى السكان.

وكانت روسيا سجلت خلال الـ 24 ساعة الماضية أكثر من 25 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة أكثر من مليوني إصابة.