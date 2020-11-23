وزير النقل: نحرص على استمرار مشروعاتنا رغم تحديات كورونا

أكد وزير النقل كامل الوزير، حرص الحكومة المصرية والقيادة السياسية على استمرار العمل في مشروعات الطرق وتطوير البنية التحتية رغم التحديات التي تفرضها جائحة فيروس كورونا محليًا وعالميًا.



وقال الوزير، خلال كلمته أثناء فعاليات اليوم الثاني لمعرض ومؤتمر النقل الذكي، إن المؤتمر يشهد مشاركة كبيرة هذا العام من الشركات المحلية والعالمية وهذا دليل على نجاح الحكومة في ملف تطوير قطاع النقل.



وأردف الوزير بأن واحدة من سبل تطوير قطاع النقل في مصر هو التحول إلى المواصلات الخضراء صديقة البيئة بالتحول إلى النقل بالغاز الطبيعي بدلًا من الديزل، فضلًا عن اعتماد وسائل النقل الأكثر تقدمًا وتحقق نسبة أكبر من عوامل الأمان والسلامة.



وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، الدورة الثالثة لمعرض ومؤتمر تكنولوجيا النقل، 2020 Trans MEA، التي تتزامن مع توسع الدولة في بناء المدن الجديدة الذكية، وتبنى منظومات النقل الحديثة التي ترتقي بأداء شبكات الطرق وخفض زمن الرحلات وتكاليف النقل ومعدلات استهلاك الوقود ورفع كفاءة التبادل التجاري وخفض معدلات الحوادث وكذلك الحفاظ على البيئة.