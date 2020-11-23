إقبال متوسط من المواطنين في سوهاج للتصويت بدورة الإعادة بانتخابات البرلمان

شهدت محافظة سوهاج هدوءً داخل اللجان الانتخابية بـ688 مركزًا انتخابيًا و1081 لجنة فرعية بجولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب بالمحافظة وسط إقبال متوسط من الناخبين.

ويتنافس في جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب 2020 بسوهاج، 28 مرشحًا على 14 مقعدًا فرديًا على مستوى الـ8 دوائر الانتخابية بالمحافظة.

وشهدت القرى التي ينتمي لها بعض المرشحين، إقبالًا كثيفًا بداية من الساعات الأولى لفتح أبواب اللجان، لمؤازرة ومساندة مرشحيهم، لضمان حسم المقاعد لصالح أبناء قراهم.

كما بدأ المرشحون بدوائر سوهاج في حشد الناخبين من خلال توفير ميكروباص لنقلهم من وإلى اللجان الانتخابية، تسهيلًا عليهم في المشاركة الانتخابية.

وأعلنت غرفة العمليات الرئيسية المنعقدة بديوان عام محافظة سوهاج لمتابعة سير انتخابات الإعادة لمجلس النواب 2020، برئاسة اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، عن فتح جميع اللجان الفرعية في المواعيد المحددة، وانتظام عملية الاقتراع مع بداية اليوم الأول لجولة الإعادة.

وأوضح المحافظ أن العملية الانتخابية قد بدأت أعمالها دون معوقات حتى الآن على مستوى جميع اللجان، مشيرًا إلى المتابعة المستمرة على مدار الساعة لجميع اللجان بالمراكز والمدن والأحياء والقرى على مستوى المحافظة.

ولفت إلى أنه هناك اتصال مستمر مع غرف العمليات الفرعية بجميع المراكز لمتابعة الموقف أولًا بأول.