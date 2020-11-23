محافظ المنيا يتابع انتظام العملية الانتخابية قبيل موعد إغلاقها

أجرى اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، مساء اليوم الأحد، جولة تفقدية، بعدد من مقار اللجان الانتخابية، مع اقتراب موعد غلق صناديق الاقتراع في يومها الأول، رافقه خلال الجولة العقيد محمد صلاح رئيس المدينة.

وقال القاضي إن العملية الانتخابية مرت في يومها الأول بسلاسة وانتظام على مستوى اللجان والمقار الانتخابية، وبدون أي معوقات، حيث لم ترصد غرفة عمليات المحافظة الرئيسية أية مشاكل في اللجان الانتخابية، مؤكدًا أن المحافظة وأجهزتها المختلفة تعمل على توفير كافة الخدمات والإمكانيات اللازمة لخروج العملية الانتخابية بالشكل الذي يليق بها، مع الوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين.

وشدد على الاستمرار في تطهير وتعقيم ورش المقار الانتخابية بصفة مستمرة، والالتزام بالمسافات البينية للحد من انتشار فيروس كورونا بين المواطنين أثناء المشاركة في الانتخابات.

ووجه رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة التواجد الميداني بصفة مستمرة؛ لمتابعة الأوضاع العامة للجان وتذليل كافة العقبات، مؤكدًا على توافر كافة سبل الراحة للقائمين على العملية الانتخابية، بما يضمن انتظام سير العملية الانتخابية بالمحافظة وظهورها بالشكل الحضاري.

وناشد محافظ المنيا المواطنين الذين لم يدلوا بعد بأصواتهم إلى النزول والمشاركة غداً في الاستحقاق الانتخابي، مشيرًا إلى أهمية المشاركة الفعالة والتي تعكس الوعي السياسي.

وتجرى انتخابات الإعادة في محافظة المنيا، بـ474 مركزًا انتخابيًا و1021 لجنة فرعية على مستوى المحافظة، حيث تستقبل 3 ملايينن و236 ألف ناخب للإدلاء بأصواتهم بجميع مراكز المحافظة، من خلال خمس لجان عامة، يتنافس فيها 30 مرشحًا على 15 مقعدًا.