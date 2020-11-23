الصحة العالمية: بوادر الأمل المتعلقة بلقاحات كورونا تعني أنه يمكن التخلص من الجائحة

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تادروس ادهانوم إن العالم أوشك على الحصول على بوادر أمل حقيقية في ما يتعلق بلقاحات كورونا، مما يعني أنه يمكن التخلص من الجائحة في النهاية.

وأشار تادروس، في مؤتمر صحفي بمقر المنظمة الدولية بجنيف اليوم الاثنين، إلى أن العالم لم يطور لقاحات بهذه السرعة على مدار التاريخ، لكن عليه اليوم وضع معيار جديد للحصول على تلك اللقاحات وتوزيعها بصورة عادلة.

وأوضح أن هناك حاجة فورية إلى تمويل قيمته 4.3 مليار دولار لدعم توفير اللقاحات والعلاجات الخاصة بفيروس كورونا المستجد في المرحلة المقبلة، لافتا إلى أن السؤال الآن لا يتعلق بما إذا كانت الدول ستتشارك اللقاحات، بل ما إذا كانت ستمنع ذلك.