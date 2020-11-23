جامعة الأزهر تبحث التعاون العلمي والأكاديمي مع جامعة ماربورغ الألمانية

بحث الدكتور محمود صديق نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية مع إيرينا الخرزاتي الممثل القانوني لجامعة "ماربورغ" الألمانية، سبل التعاون في مجالات التعليم والبحث العلمي.



وقال صديق - في بيان اليوم الاثنين - "إن التعاون الدولي أحد ركائز العمل الأساسية للجامعة لإبراز دورها العلمي ومكانتها على جميع الأصعدة، حيث أن التعاون الدولي مع الجامعات العالمية يهدف إلى تطوير الروابط الدولية التي تعزز مستوى الطلاب، وأعضاء هيئة التدريس، ودعم النهوض بالمعرفة والبحوث المبتكرة لتطوير البرامج التعليمية والبحثية بالجامعة".



وأشار إلى أن الجامعة تسعى من خلال مكتب التعاون الدولي إلى التميز من خلال الشراكات واتفاقيات التعاون والمنح والمشروعات الدولية مع عدد من الجامعات والمؤسسات عالية الجودة في جميع أنحاء العالم؛ لتعظيم الإفادة، وتوثيق أواصر التعاون العلمي وإقامة شراكات قوية ومتميزة مع المؤسسات الدولية داخل مصر وخارجها.



من جهته، أكد الدكتور محمد منصور مسئول التعاون الدولي ومنسق برامج الاتحاد الأوروبي أن التعاون بين الجامعتين يتضمن الأنشطة المختلفة والمتعلقة بالتبادلات الأكاديمية والبحث العلمي وتبادل أعضاء هيئة التدريس وطلاب البحث العلمي، فضلًا عن كيفية المشاركة في ورش العمل والمؤتمرات الدولية، والأنشطة العلمية الأخرى.



وأشار إلى أنه تم أيضًا بحث التبادل العلمي للطلاب على البرامج الأكاديمية خاصة قصيرة الأجل منها، وكيفية تسهيل النشر العلمي المشترك الذي يزيد من التصنيف الدولي للجامعة والآليات المختلفة للشراكة في المشروعات الدولية بمختلف أنواعها وتخصصاتها.