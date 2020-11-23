مسؤول في فتح: توصلنا لتفاهمات مع الحملة الانتخابية لبايدن

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كشف مسؤول في حركة "فتح"، بقيادة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الاثنين، عن التوصل لتفاهمات مع إدارة الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن.

وقال محمود العالول، نائب رئيس حركة فتح، للإذاعة الفلسطينية الرسمية، إن التفاهمات المذكورة تتعلق بالإجراءات الواجب اتخاذها على المستوى السياسي ومستقبل العلاقات مع إسرائيل.

وأضاف العالول أنه لن يتم التسرع بالحكم والحديث عن تلك التفاهمات في ظل المخاطر المتبقية من إدارة الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب وترقب قراراتها حتى مغادرتها البيت الأبيض.

واعتبر العالول أنه يجب على الفلسطينيين "التروي حتى الانتهاء من الوباء الراهن المتمثل بإدارة ترامب مع الإبقاء على الحراك السياسي والشعبي لمواجهة محاولات تصفية القضية الفلسطينية".

وقررت السلطة الفلسطينية الأسبوع الماضي إعادة العلاقات مع إسرائيل بعد نحو ستة أشهر من تعليقها احتجاجا على المخطط الإسرائيلي لفرض السيادة على أجزاء من الضفة الغربية.

وتضمنت الخطوة الفلسطينية عودة التنسيق المدني والأمني مع إسرائيل.

وأعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية استئناف العمل في مكاتبها صباح اليوم بعد توقف أنشطتها بموجب قرار وقف العمل بالاتفاقيات مع إسرائيل.

وكان عباس أصدر بيانا ترحيبيا بانتخاب بايدن وأعرب عن التطلع للعمل معه من أجل السلام.

وقاطعت السلطة الفلسطينية إدارة ترامب منذ عام 2017 عقب إعلانه الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، كما رفضت أي تعاط مع خطته للسلام في الشرق الأوسط المعروفة باسم "صفقة القرن".