وزير الدفاع العراقي يزور القاهرة الأسبوع الجاري

أفادت صحيفة عراقية، اليوم الاثنين، أن وزير الدفاع العراقي جمعة عناد، سيبدأ في وقت لاحق من الأسبوع الجاري زيارة إلى مصر على رأس وفد وزاري.

وذكرت صحيفة "الصباح" العراقية الصادرة اليوم، أن وفدا وزاريا عراقيا برئاسة وزير الدفاع جمعة عناد يعتزم زيارة مصر الأسبوع الحالي؛ لمتابعة ماتم الاتفاق عليه في إطار اللجنة العراقية-المصرية التي عقدت مؤخرا في بغداد.

وأوضحت الصحيفة أن الوزير العراقي سيلتقي بنظيره المصري الفريق أول محمد زكي، ومناقشة ماتم الاتفاق عليه في إطار اللجنة العراقية-المصرية المشتركة الخاصة بوزارة الدفاع ليتم البدء بتنفيذها على أرض الواقع.

وكان العراق ومصر قد وقعا سلسلة من مذكرات التفاهم في مجالات الطاقة والكهرباء والدفاع والتجارة والصناعة والتربية والتعليم العالي والزراعة والمياه في إطار اجتماعات اللجنة العراقية-المصرية العليا التي عقدت الشهر الماضي ببغداد بعد توقف دام سنوات.