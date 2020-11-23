إيران تسجل 12 ألفا و460 إصابة جديدة و453 وفاة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل 453 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية؛ لتبلغ حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد 45 ألفًا و255 حالة.



وقالت المتحدثة باسم الوزارة سيما سادات لاري، في تصريحها الصحفي اليوم الاثنين، وفقًا لوكالة أنباء (تسنيم) الإيرانية، "إنه تم خلال الساعات الـ24 الماضية تسجيل 12 ألفًا و460 حالة جديدة للإصابة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد إلی 866 ألفًا و821 شخصًا منهم 5 آلاف و812 شخصًا في وضع حرج، فيما بلغ عدد المتعافين من الفيروس بلغ 610 آلاف و406 أشخاص حتى الآن".



وكانت إيران، التي تعد البلد الأكثر تضررًا بفيروس كورونا في الشرق الأوسط، قد فرضت اعتبارًا من 21 نوفمبر قيود إغلاق في جميع أنحاء البلاد لمدة أسبوعين، شملت منع التجول من الساعة السادسة مساءً وكذلك وضع قيود على حركة التنقل بين المدن للحد من تفشي الفيروس، وسط ارتفاع معدلات الوفيات والإصابات بالفيروس إلى أرقام قياسية فيما تمر البلاد بموجة ثالثة من عدوى كوفيد-19.