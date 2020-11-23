نشرة أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق اليوم

تباينت أسعار الخضروات والفاكهة في بداية تعاملات اليوم الاثنين، وجاءت الأسعار المتداولة بالسوق، وفقًا لآخر التحديثات على النحو التالي:

كيلو الطماطم من 5 إلى 8 جنيهات.

البطاطس من 1.3 إلى 2.7 جنيه.

البصل من 3 إلى 5.5 جنيه.

الكوسة بين 1.5 إلى 3.5 جنيهات.

الفاصولياء من 3 إلى 5 جنيهات.

الباذنجان البلدي من 1.5 إلى 3 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي من 3 إلى 5 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي من 1.5 إلى 3 جنيهات.

الخيار البلدي من 1.5 إلى 3 جنيهات.

وجاءت أسعار الفاكهة على النحو التالي:

البرتقال بلدي من 3 إلى 5 جنيهات.

الليمون البلدي من 2 إلى 8 جنيهات.

جوافة من 3 إلى 6 جنيهات.

الرمان من 3 إلى 4 جنيهات.

تين برشومي من 6 إلى 9 جنيهات.