فضل: السوبر الإفريقي سيلعب يوم 10 ديسمبر في القاهرة

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كشف محمد فضل عضو لجنة إدارة اتحاد الكرة المصري، موعد مباراة السوبر الإفريقي والذي سيقام في القاهرة حسبما قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف».

وقال فضل في تصريحات تلفزيونية لقناة"صدى البلد": "مباراة كأس السوبر الأفريقي ستقام يوم 10 ديسمبر القادم في القاهرة".

وأضاف: "يوم 10 ديسمبر المقبل هو موعد مباراة السوبر الإفريقي، في ظل الارتباطات المكثفة للأندية المصرية وضيق الوقت في الموسم المقبل".

ويتحدد الطرف الثاني في مباراة كأس السوبر الأفريقي بعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك يوم الجمعة القادم، في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وحجز نهضة بركان المقعد الأول في مباراة السوبر الإفريقي حيث تغلب على بيراميدز في نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية وحقق اللقب.