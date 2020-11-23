مدينة سول الكورية تعلن إجراءات مشددة حتى نهاية العام لمواجهة كورونا

أعلنت حكومة العاصمة الكورية الجنوبية (سول)، اليوم الاثنين، عن إجراءات مشددة في المدينة لمكافحة فيروس كورونا المستجد، تشمل إغلاق النوادي الليلية وتحديد ساعات خدمة المطاعم وخفض المواصلات العامة.



ويأتي ذلك في الوقت الذي سترفع البلاد فيه مستوى نظام التباعد الاجتماعي في سول وضواحيها إلى المستوى الثاني ابتداء من يوم غد الثلاثاء حتى يوم 7 ديسمبر القادم للحد من الانتشار السريع لفيروس كورونا في هذه المناطق، بحسب ما أفادت به وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.



وقررت المدينة تخفيض حركة وسائل النقل العام بعد الساعة 10:00 ليلا للحد من التجمعات في نهاية العام وحركة المواطنين، كما ستحظر المدينة التجمعات التي تضم أكثر من 10 أشخاص أو أكثر في جميع مناطق سول حتى إشعار آخر.



وقال القائم بأعمال عمدة سول سيو جيونج-هيوب، في موجز صحفي، إن المدينة ستطبق قواعد أكثر صرامة للتباعد الاجتماعي في المرافق ذات الخطورة العالية للإصابة بما فيها دور رعاية كبار السن والمطاعم والمقاهي وغيرها.



وكانت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها قد أعلنت في وقت سابق من اليوم إضافة 271 إصابة جديدة بفيورس كورونا المستجد خلال يوم أمس، منها 255 إصابة محلية، حيث استحوذت سول وضواحيها على 206 إصابات محلية، من بينها 109 إصابات جديدة في مدينة سول وحدها.