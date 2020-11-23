قال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إن جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب تتم بطريقة منتظمة ودون مشاكل، لافتًا إلى تعاون مديرية أمن البحيرة مع المحافظة بشكل كبير.

وأضاف آمنة، خلال تصريحات لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء الاثنين، أن هناك سيطرة كاملة على جميع اللجان الموجودة، قائلًا إن المحافظة بها تسع لجان عامة، بعدد 1296 لجنة فرعية.

وأوضح أن الاقتراع بالمحافظة على 18 مقعدًا بمجلس النواب لـ38 مرشحًا، متوجهًا برسالة للمواطنين: «انزل شارك وقول كلمتك اختار المرشح الذي يمثلك ويمثل صوتك، ويحقق لك ما تتمناه مع الجهاز التنفيذي للدولة».

وأكد محافظ البحيرة أن «الدولة تؤدي بنجاح وموجودة على الأرض بمشروعات قومية عظيمة»، مضيفًا: «نرحب مع من ينتخبه الشعب ونتعاون معهم لإنجاز ما يصبو إليه الشعب المصري على الأرض».

وانطلقت في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم الاثنين، جولة الإعادة من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، في 14 محافظة وهي: الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وقنا وسوهاج والأقصر وأسوان والوادي الجديد والبحر الأحمر والإسكندرية ومطروح والبحيرة، وتستمر عملية التصويت اليوم وغدًا.