الفاتيكان: غياب اثنين من الكرادلة المنتخبين عن مراسم التعيين بسبب كورونا

قال الفاتيكان اليوم الاثنين إن اثنين من الكرادلة الـ13 الذين سوف يعينهم البابا فرنسيس يوم السبت سوف يغيبان عن المراسم بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقال بيان إن السفير الرسولي في بروناي، كورنيليوس سيم، ورئيس أساقفة كابيز في الفلبين، خوسيه فويرتي أدفينكولا، لن يشاركا في المراسم "بسبب الوضع الصحي الحالي".

وسوف تتم مراسم تعيين الأسقفين الآسيويين إلى جانب 11 مرشحا آخرين، لكن سيتم منحهما القبعة الحمراء والخاتم الخاصين بالكرادلة في مرحلة لاحقة من جانب ممثل بابوي.

ومن المقرر أن يقود البابا فرنسيس مراسم تعيين الكرادلة الجدد – الذي يطلق عليها "كونسيستوري" - في كنيسة القديس بولس في 28 تشرين ثان/نوفمبر، أمام جمهور محدود.

وتمت دعوة الكرادلة الحاليين ونحو 100 ضيف. وقال الفاتيكان إن الكرادلة غير القادرين على الحضور سيكونون قادرين على متابعة الإجراءات عبر رابط فيديو.

ومن أبرز الكرادلة الجدد رئيس أساقفة واشنطن ويلتون جريجوري، الذي من المقرر أن يصبح أول أسقف أمريكي من ذوي البشرة السمراء يتم قبوله في صفوف ما يسمى بأمراء الكنيسة.

ويتمثل الدور الرئيسي للكرادلة في الكنيسة في انتخاب الباباوات في اجتماع قمة مغلق. ويمكن فقط للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 80 عاما المشاركة، ويستوفي تسعة من المعينين الجدد هذا الشرط.