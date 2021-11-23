ألمانيا: مفاوضات بين أحزاب ائتلاف إشارة المرور على مستوى القيادات

تجري أحزاب ائتلاف "إشارة المرور" في ألمانيا مفاوضات على مستوى القيادات لتشكيل حكومة جديدة لتقود البلاد على مدار السنوات الأربع المقبلة.

ويضم ائتلاف "إشارة المرور" الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر.

وذكرت دوائر تفاوض اليوم الثلاثاء، أن من المنتظر أن يتم غدا الأربعاء، إجراء محادثات تحضيرية لجولة المفاوضات الرئيسية المقبلة.

واجتمع أمس الاثنين الأمناء العامون للأحزاب الثلاثة؛ بهدف تبادل الآراء، وعلمت وكالة الأنباء الألمانية، من مصادر داخل دائرة التفاوض أن هناك "أعمالا تحريرية" للتحضير للمفاوضات.

كانت الأحزاب الثلاثة أعلنت أن من المنتظر طرح معاهدة للائتلاف في الأسبوع الحالي.

وكانت الأحزاب الثلاثة أعلنت مع بدء المحادثات في الحادي والعشرين من الشهر الماضي أنها تهدف إلى اختيار أولاف شولتس مستشارا جديدا، وأن تؤدي الحكومة الجديدة اليمين الدستورية اعتبارا من أسبوع القديس نيكولاوس، في السادس من الشهر المقبل.

وفي حال أرادت الأحزاب الثلاثة الحفاظ على هذا الجدول الزمني، لن يكون أمامها كثير من الوقت لإتمام المفاوضات.

ويعتزم حزب الخضر استطلاع رأي أعضائه في معاهدة الائتلاف فيما سيبت الحزب الاشتراكي في المعاهدة خلال مؤتمر حزبي.