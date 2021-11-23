إزالة 52 تعديا على أملاك الدولة بقرى مركز المنيا ضمن أعمال الموجة 18

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على استمرار جهود الوحدات المحلية بنطاق المحافظة، في تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة للموجة الـ18 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة وعلى مصارف الري والموارد المائية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات، على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة.

ومن جانبها، أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا 52 تعديا على أملاك الدولة بمساحة 1389 مترا.

وأوضح الدكتور محمد حلمي رئيس مدينة المنيا، أن المجلس نفذ حملة مكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة بقرى نزلة حسين وتله، مما أسفر عن إزالة 44 حالة أملاك ري، و7 طرق، وحالة على أرض زراعية، حيث تم تنفيذ الإزالات في وجود جهات الولايات المختلفة وقوات الشرطة، وتم اتخاذ اللازم قانونا.