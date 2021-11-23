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الولايات المتحدة ترسل مليون جرعة من لقاح كورونا إلى تايلاند

بانكوك - أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 23 نوفمبر 2021 - 9:52 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 23 نوفمبر 2021 - 9:52 ص

استقبلت تايلاند، مليون جرعة من لقاح كوديرنا المضاد لفيروس كورونا، مقدمة من الولايات المتحدة كجزء من محاولتها للمساعدة في تطعيم 70% من سكان تايلاند.

ونقلت صحيفة (بانكوك بوست) التايلاندية عن القائم بأعمال السفارة الأمريكية مايكل هيث، أن هذه هي الدفعة الثانية من لقاحات موديرنا بعد تسليم 1.5 مليون جرعة من شركة فايزر في يوليو الماضي.

وأضاف هيث: "تؤكد هذه الشحنة الجديدة دعمنا لتايلاند في الوقت الذي نقف فيه جنبًا إلى جنب للتغلب على هذا الوباء العالمي، بينما ساعدت الشريحة الأولى من اللقاحات تايلاند على احتواء تفشي كورونا، فإن هذه الشريحة الثانية ستساعدها على تحقيق هدفها المتمثل في تطعيم 70% من السكان بحلول يناير المقبل، مما يمهد الطريق للانتعاش الاقتصادي للبلاد".


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