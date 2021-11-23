وصول طائرة خاصة إلى اليونان تقل أكثر من 100 أفغاني تمهيدا لسفرهم لدول أخرى

وصل أكثر من 100 أفغاني تم إجلاؤهم من أفغانستان إلى اليونان على متن رحلة خاصة؛ تمهيدا لسفرهم إلى دول أخرى.

وقال مسؤولون يونانيون، بحسب صحيفة كاثمريني اليونانية، إن "أكثر من مئة أفغاني يُعتقد أنهم معرضون لخطر من طالبان حصلوا على مأوى مؤقت في اليونان بعد وصولهم على متن رحلة خاصة إلى مدينة سالونيك شمال اليونان الليلة الماضية".

وأضاف المسؤولون أنه من بين الأفغان الذين وصلوا على متن الطائرة وزير الحدود الأفغاني السابق محب الله صميم، فضلا عن محام ونشطاء في مجال حقوق المرأة وقاضية أفغانية.

ووفقا للمسؤولين، سيظل هؤلاء الأفغان في اليونان حتى يتمكنوا من السفر إلى دول أخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة وكندا.

وعززت اليونان إجراءات الأمن على حدودها الشرقية لتجنب تكرار موجة الهجرة غير المنضبطة في عام 2015 - عندما دخل حوالي مليون شخص إلى دول أوروبية بشكل غير قانوني من تركيا.

وعلى الرغم من المخاوف، لم تشهد اليونان تدفقا كبيرا للاجئين الأفغان الذين يحاولون الدخول بشكل غير قانوني هذا الخريف.