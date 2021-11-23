تقرير: ارتفاع كبير في مبيعات هواتف آيفون في الصين الشهر الماضي

أظهر تقرير اقتصادي صادر عن بنك الاستثمار الأمريكي "جيه. بي مورجان" نقلا عن بيانات الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات القول إن مبيعات هواتف آيفون الذكية التي تنتجها شركة آبل الأمريكية زادت بقوة في الصين خلال الشهر الماضي بعد شهرين من التراجع.

وأشارت وكالة بلومبرج إلى تراجع سهم آبل اليوم رغم هذا التقرير بنسبة 0.8% وهو ما جاء متفقا مع اتجاه مؤشر ناسداك 100 لأسهم التكنولوجيا.

وذكر "جيه. بي مورجان" في تقريره أن مبيعات هواتف آبل والتي تتكون من آيفون بشكل أساسي في الصين بلغت 10.8 مليون جهاز خلال الشهر الماضي وهي أعلى مبيعات شهرية لشركة آبل في السوق الصينية منذ نوفمبر 2014.

وأضاف البنك الأمريكي في تقريره أن الارتفاع الموسمي للمبيعات خلال الشهر الماضي جاء أكبر من التراجع الذي سجلته المبيعات خلال سبتمبر الماضي وهو ما يشير إلى بداية قوية لدورة مبيعات أجهزة آيفون 13 في المنطقة.