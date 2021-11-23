أعلنت هيئة الأمن الفدرالية الروسية، اليوم الثلاثاء، إحباط محاولة هجوم مسلح على إحدى المؤسسات التعليمية في مدينة قازان عاصمة جمهورية تتارستان الروسية.

وقال بيانٌ للأمن الروسي، أوردته قناة "روسيا اليوم"، إنّه تم توقيف قاصر متورط في التحضير للجريمة.

وعثر في منزله على بندقية هوائية، كما عثر في سجل محرك البحث لديه على طلبات تتعلق بطريقة تحويل هذه البندقية إلى سلاح قتالي، كما تضمن سجل محرك البحث أيضا روابط إلى مواد حول هجمات مسلحة على مؤسسات تعليمية.

واعترف أنّ عملية القتل الجماعي حرضه على تنفيذها أحد مستخدمي "تلغرام" المدعو ياروسلاف أوفسوك الذي يقيم في أوكرانيا.