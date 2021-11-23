 انخفاض معدل المواليد في الصين لأدنى مستوى منذ 4 عقود - بوابة الشروق
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انخفاض معدل المواليد في الصين لأدنى مستوى منذ 4 عقود

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 23 نوفمبر 2021 - 2:33 م | آخر تحديث: الثلاثاء 23 نوفمبر 2021 - 2:33 م

انخفض معدل المواليد في الصين لأدنى مستوى منذ أكثر من أربعة عقود.

وقال مكتب الإحصاء، إن انخفاض معدل المواليد بنسبة 18% خلال عام 2020 ليصل إلى 12 مليون مولود يرجع جزئيا إلى جائحة كورونا.

ولكن الخبراء طالما أشاروا إلى ارتفاع تكاليف الإسكان والتعليم والصحة في الصين، بالإضافة إلى تراجع الرغبة في الزواج كأسباب لانخفاض المواليد.

وتراجع معدل المواليد في الدول الأكثر سكانا في العالم لأول مرة حيث وصل إلى 52ر8 مولود لكل ألف شخص، فيما يعد أدنى معدل منذ 1978.

وبسبب انخفاض المواليد وثبات عدد الوفيات، تتجه الصين إلى عدم تسجيل نمو في عدد السكان، وفقا للخبراء، وهو من المتوقع أن ينكمش بصورة أكبر خلال الأعوام المقبلة.

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