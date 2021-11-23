الصراعات تحرم 26 مليون إفريقي من المساعدات الإنسانية

قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الثلاثاء، إن العنف والنزاعات المسلحة تحرم نحو 26 مليون شخص في إفريقيا من تلقي المساعدات الإنسانية والطبية.



وأضافت اللجنة، أن وكالات الإغاثة لديها قدرة محدودة على الوصول إلى 8ر16 مليون شخص في منطقة الساحل ومنطقة بحيرة تشاد بشمال القارة، و5ر5 مليون شخص في شرق إفريقيا، و5ر1 مليون في وسط القارة.



وقال مدير شؤون إفريقيا لدى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، باتريك يوسف، إن "الاشتباكات بين الجماعات المسلحة غير الحكومية والقوات الحكومية تمنع المنظمات الإغاثية من الوصول إلى من هم في أمس الحاجة إليها في إفريقيا، وفي كثير من الأحيان، يكون الأشخاص غير المتورطين في القتال هم الأكثر معاناة بسبب النزاع".



وأضاف أن الصليب الأحمر بحاجة إلى التفاوض مع 230 ميليشيا مسلحة، على سبيل المثال، لتوفير المياه والغذاء والخدمات الصحية للناس في المناطق المتضررة.



وتنشط الجماعات المسلحة في مناطق كثيرة من إفريقيا، وقد أقسم بعضها على الولاء لتنظيم داعش أو القاعدة.



كما تخوض ميليشيات وجماعات متمردة أخرى القتال من أجل النفوذ السياسي أو السيطرة على الموارد المعدنية. وتشكل العصابات الإجرامية أيضا تهديدا في العديد من البلدان.