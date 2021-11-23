صلاح ينهي استعداداته مع ليفربول لمواجهة بورتو في دوري الأبطال

أنهى محمد صلاح نجم ليفربول، استعداداته مع فريقه لمواجهة بورتو البرتغالي المقرر لها مساء غد الأربعاء ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا والتي ستقام على ملعب أنفيلد.

وخاض صلاح الاستعدادات التدريبية الأخيرة مع زملائه في مقر تدريبات ليفربول من أجل التحضير لمواجهة بورتو.

ويدخل ليفربول للمباراة وهو متأهل للدور القادم، حيث يمتلك الريدز 12 نقطة في الصدارة، فقد حقق 4 انتصارات متتالية في مجموعته.

ويأمل صلاح في مواصلة التألق وتسجيل الأهداف، غدا عندما يلعب ضد بورتو الذي كان قد نجح في تسجيل هدفين بمرماهم بلقاء الذهاب على ملعب الدراجاو.