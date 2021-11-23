 دوي انفجار كبير في العاصمة الأفغانية كابول - بوابة الشروق
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دوي انفجار كبير في العاصمة الأفغانية كابول

هديل هلال
نشر في: الثلاثاء 23 نوفمبر 2021 - 2:20 م | آخر تحديث: الثلاثاء 23 نوفمبر 2021 - 2:20 م

سُمع، مساء اليوم الثلاثاء، دوي انفجار كبير في العاصمة الأفغانية كابول، وذلك حسبما أوردته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل لها، دون الإشارة إلى أي تفاصيل أخرى.


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