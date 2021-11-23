سُمع، مساء اليوم الثلاثاء، دوي انفجار كبير في العاصمة الأفغانية كابول، وذلك حسبما أوردته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل لها، دون الإشارة إلى أي تفاصيل أخرى.