الأكثر قراءة
رسمياً .. 10% ضريبة جمركية على الهواتف المحمولة
السجيني: لابد من تفريغ الكتلة السكانية في الإسكندرية خلال الـ5 سنوات المقبلة
لجنة المسابقات تلمح لإلغاء كأس مصر نسخة الموسم الماضي
الأرصاد: تساقط الثلوج في مختلف المحافظات خلال الفترة المقبلة
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
هل تؤيد قرار الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية بمنع 19 من مطربي المهرجانات من الغناء؟
أؤيد
أعارض
محايد
النتـائـج
تصويت
سُمع، مساء اليوم الثلاثاء، دوي انفجار كبير في العاصمة الأفغانية كابول، وذلك حسبما أوردته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل لها، دون الإشارة إلى أي تفاصيل أخرى.